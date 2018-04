Daniel Gibbs élu Président de l’Association des Régions Ultrapériphériques françaises.

Le Président Daniel Gibbs est actuellement à Paris dans le cadre des rencontres des Régions Ultrapériphériques (RUP) de l’Union Européenne avec l’Etat.

En préambule de la rencontre avec l’Etat, le Président Gibbs a participé, lundi 16 avril 2018, aux réunions statutaires de l’ARUP qui se sont tenues à la Maison de Saint-Martin, rue de Varenne. Lors de ces rencontres, les régions membres ont procédé au renouvellement du conseil d’administration et à l’élection de leur nouveau Président. Le Président Gibbs a été élu à la présidence de l’ARUP à l’unanimité des voix. Il succède ainsi au Président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre. A cette occasion, les régions se sont accordées à renforcer leurs actions communes.

« Je suis très heureux de représenter les Régions ultrapériphériques Françaises au sein de l’Union. Sur le fond, nous avons de nombreux sujets à travailler. Je pense par exemple au besoin d'harmonisation dans les stratégies que nous devrons déployer pour défendre une position commune face au gouvernement et à l'Europe et faire avancer nos territoires », a indiqué le Président Gibbs.

Rencontres avec deux ministres du gouvernement sur les questions européennes

Dans l’après-midi, les présidents de RUP et les Parlementaires des territoires, ont pu échanger avec la ministre des Outre-mer, madame Annick Girardin, et la ministre en charge des Affaires européennes auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, madame Loiseau, sur les futures propositions budgétaires et règlementaires pour la prochaine période de programmation européenne.

Les enjeux de l’UE tels que la défense, l’immigration et les contraintes budgétaires après 2020 suite au retrait du Royaume-Uni, ont été abordés. La ministre des Outre-mer a invité les RUP à participer pleinement aux consultations citoyennes lancées par le Président de la République, en y associant les acteurs et citoyens des territoires dans le but de recueillir leurs propositions pour l’avenir de l’UE. L’approche des élections européennes (mai 2019) et la nécessité d’encourager une forte mobilisation de l’Outre-mer au regard des faibles taux de participation constatés les années précédentes, a aussi été soulignée par la Ministre Girardin.

Une feuille de route commune pour les RUP

A l’approche de la proposition de cadre financier pluriannuel de l’UE (prévue le 2 mai 2018), les Régions ont remis aux deux ministres un document commun dans lequel ils rappellent l’importance d’une politique de cohésion « ambitieuse, flexible et adaptée à leurs réalités, dotée d’un budget à la hauteur des enjeux et basée sur des critères d’éligibilité et d’allocation financières multiples, transparents et mesurables ». Les Présidents souhaitent aussi des mesures spécifiques pour soutenir le développement des secteurs traditionnels dans leurs territoires.

La prise en compte des RUP en matière d’intégration régionale a été demandée par les Régions, celle-ci étant un axe majeur de développement dans nos bassins géographiques respectifs, avec l’adoption d’instruments adaptés.

Comme elles le font depuis quelques mois déjà, les RUP ont plaidé pour la pleine application de l’article 349 TFUE de l’Union européenne, et sur cette base l’adaptation des politiques européennes aux réalités de nos territoires ultramarins. Les ministres ont répondu en retour que la plupart des demandes exprimées dans ce document faisaient partie des priorités de l’Etat. Le Président Gibbs veillera à ce que ces priorités soient défendues.