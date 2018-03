Air France 5 vols par semaine à compter du 28 octobre 18.

Le Président Gibbs se réjouit de la décision de la compagnie Air France de rétablir à compter du 28 octobre 2018 pour la haute saison touristique 5 vols directs CDG/SXM par semaine. KLM opèrera trois vols par semaine au départ de AMS Schiphol et Air France maintiendra sa desserte quotidienne via PTP/SFG en partenariat avec Air Antilles.

Le Président a toujours maintenu le lien et poursuivi les négociations avec la Direction de la compagnie nationale dans l’objectif d’obtenir un retour à la normale des vols transatlantiques pour la haute saison touristique, une attente forte des Saint-Martinois. Ce matin, le directeur régional d’Air France a personnellement informé le Président Gibbs de la reprise de 5 vols AF par semaine à compter du 28 octobre.

« C’est une décision majeure pour Saint-Martin, elle va dans le sens de la relance économique et touristique du territoire et je m’en réjouis. Je remercie Air France/KLM d’avoir entendu notre demande, c’est une très bonne nouvelle. Par cette décision Air France/KLM nous apporte un soutien précieux et nécessaire. », a commenté le Président Gibbs.

English Version : "This is a major decision for Saint-Martin, it is in line with the economic and tourism recovery of the territory and I am very satisfied with this announcement. I thank Air France / KLM for hearing our request, it is very good news. By this decision Air France / KLM provides us with a strong and necessary support”. President Gibbs.