Jeunesse et sport : la Collectivité de Saint-Martin lance une nouvelle animation !

La Collectivité de Saint-Martin met en place une nouvelle animation baptisée Sweat N’Chill Friday’z. La première a lieu ce vendredi 16 mars 2018 à 18h30 sur le Front de mer de Marigot. Venez nombreux !

Le Front de mer de Marigot sera aménagé deux vendredis par mois jusqu’à la fin du mois de juin 2018, afin de proposer des activités sportives et ludiques pour toute la famille (sportifs ou débutants).

- Les vendredis 16 et 23 Mars 2018

- Les vendredis 6 et 20 Avril 2018

- Les vendredis 4 et 18 Mai 2018

- Les vendredis 1er et 15 Juin 2018

Les équipes de la collectivité seront heureuses de vous accueillir, ce vendredi 16 mars 2018, de 18h30 à 21h00 avec les activités suivantes :

- Un parcours dédié à la pratique sécurisée du vélo pour les enfants (activité encadrée par l’association VSCG)  Le départ sera donné devant la gare maritime - les enfants doivent venir avec leur propre vélo.

- 1 heure de zumba gratuite pour la population avec un instructeur certifié de l’association Fitness Attitude  rendez-vous à 18h30 sur la place de l’ancien kiosque.

- Utilisation de la structure Street Workout (parcours sportif), une activité encadrée par l’association TEAM ALPHA  sur les structures existantes.

Une animation musicale avec DJ est prévue sur l’ensemble de la manifestation.

La collectivité de Saint-Martin invite le public à venir nombreux partager les activités sportives qui sont proposées pour ce premier opus du Sweat N’Chill Friday’z.