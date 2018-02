Rencontre Daniel GIBBS – Guillaume ARNELL à la demande du Sénateur.

Suite à la parution d’un article faisant état de notre rencontre, il me semble utile de préciser que c’est à ma demande que j’ai été reçu par le président de notre collectivité, Daniel GIBBS, mercredi 7 février 2018 dans les locaux de la collectivité. Ensemble, nous avons notamment abordé les dossiers les plus urgents qui concernent la reconstruction ou encore la gestion et l’emploi des aides post-

Irma reçues en provenance de l’Etat, des collectivités et d’autres généreux donateurs. Outre la situation post-Irma, nous avons également échangé sur plusieurs dossiers importants, comme l’extension de la piste d’aéroport, le projet de port, la situation des établissements scolaires ou encore les licenciements envisagés dans le dossier de la Samana.

Notre échange ayant été courtois, nourri, franc et direct, je lui ai fait part de mon souhait d’instaurer un temps d’échange entre nous sur une base régulière, afin de travailler en concertation et en bonne intelligence au bénéfice du territoire. Je pense qu’il est indispensable que les élus, indépendamment de nos différences politiques, puissent travailler de concert afin d’accélérer la reconstruction, et plus généralement d’améliorer le quotidien de notre communauté.

Guillaume Arnell