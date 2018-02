Le Président Gibbs reçoit les Parlementaires de Saint-Martin.

Le Président Daniel Gibbs a reçu, mercredi 07 février 2018, le sénateur de Saint-Martin, monsieur Guillaume Arnell, afin d'échanger sur les problématiques liées à la reconstruction du territoire et les enjeux nationaux qui en découlent. Le Président et le Sénateur ont ainsi passé en revue les dossiers d’actualité concernant la reconstruction, dans l’objectif mutuel de travailler en synergie.

Un peu plus tard dans la soirée, le Président s’est entretenu avec la Député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, madame Claire Guion-Firmin, avec laquelle il a pu travailler certains dossiers liés à la reconstruction.

Fort de cette démarche transversale avec les Parlementaires, le Président de la Collectivité souhaite s’appuyer sur les instances nationales pour porter la voix de Saint-Martin et accompagner le travail réalisé par la Collectivité au niveau national.