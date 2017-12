Travaux Sur Le Pont De Sandy Ground - Perturbations De La Circulation Entre Le Lundi 11 Et Le Samedi 16 Decembre 2017.

Suite aux dégâts importants occasionnés par l'ouragan Irma sur le pont de Sandy Ground, des travaux de réparation d’urgence seront réalisés, du lundi 11 au samedi 16 décembre 2017. Les essais techniques permettant de tester et paramétrer le nouveau matériel vont occasionner de fortes perturbations de la circulation.

Durant les travaux, des passages du pont seront possibles pour les bateaux désireux de quitter ou entrer dans le Lagon de Simpson Bay. Les jours et horaires seront précisés dans le courant de la semaine de l’intervention. Les ouvertures seront limitées à une durée de 30 minutes, les passages seront exceptionnellement organisés sur demande préalable.

Les capitaines de bateaux ayant besoin d’effectuer une traversée sont appelés à se manifester auprès de la SAMAGEST, au plus tard le mercredi 13 novembre 2017 à 15h00, afin d’obtenir un rendez-vous. Se munir d'un téléphone et/ou d’une adresse email valide.

Pour toute demande de traversée : Tél. +590 690 66 19 56 ou par email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Objet : RDVS PONT DE SG < nom du bateau >).

Les bureaux de la SAMAGEST sont ouverts du lundi au dimanche de 8H00 à 18H00, et situés Semsamar - Immeuble du Port - 2ème étage, Baie de Marigot, 97150 ST MARTIN.

A la suite de ces travaux, un nouveau planning d'ouverture du pont sera établi et communiqué au public dès que possible. En attendant la réalisation des travaux complets de réfection, les barrières routières et les feux maritimes de l’ouvrage demeureront HORS SERVICE. Des sections importantes de gardes corps sont aussi endommagées ou manquantes. Les piétons, les automobilistes et les navigants sont invités à faire preuve de vigilance.