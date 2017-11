Semaine retraités visite post Irma.

La semaine nationale des retraités et des personnes âgées appelée Semaine Bleue a eu lieu chaque année du 02 au 08 octobre 2017. Le passage d’IRMA a bouleversé ce programme et les manifestations ont été annulées.

Afin de pallier ce manquement, la 3e vice-présidente en charge du Pôle Solidarité et Familles, madame Annick Pétrus, a décidé en collaboration avec la Maison de retraite Bethany Home de faire plaisir aux personnes âgées qui avaient émis le souhait de voir par eux-mêmes les dégâts occasionnés par l’ouragan IRMA et de se retrouver pour en discuter.

Ainsi une visite de l’île en bus a été organisée pour les personnes âgées isolées et les pensionnaires de Bethany Home. Ce déplacement avait aussi pour objectifs de lutter contre l’isolement des séniors en les faisant participer à cet événement, tout en les encourageant à sortir de nouveau pour passer un moment convivial et s’impliquer dans le quotidien de la reconstruction.