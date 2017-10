La collectivité demande l’enlèvement des véhicules hors d’usage (VHU).

La collectivité de Saint-Martin demande aux propriétaires de véhicules hors d’usage de se rapprocher sous huitaine de leur assureur, afin d’effectuer les démarches de déclaration de sinistre et de faire évacuer leur véhicule du domaine public par leur assurance dans les plus brefs délais.

La collectivité procédant au nettoyage du territoire, elle a besoin que ces véhicules abandonnés soient enlevés du domaine public au plus vite. En effet, outre le fait de gêner la circulation, d’obstruer le stationnement et l’accès à certains parkings, ces véhicules hors d’usage (VHU) représentent un danger pour la sécurité des personnes et la santé publique. Les VHU favorisent en effet les maladies vectorielles en abritant les gites de moustiques et d’insectes.

Au-delà des 8 jours de tolérance accordés, ces véhicules hors d’usage devront être enlevés aux frais des propriétaires. Faites vos démarches au plus vite.

La collectivité de Saint-Martin vous remercie de votre contribution et de votre compréhension, ce dispositif s’inscrivant dans une démarche d’utilité publique après le passage de l’ouragan IRMA.