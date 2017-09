CP Visite du Vaisseau Tonnerre de la Marine Nationale Française.

Ludovic Poitou, commandant du BPC (Bâtiment de Projection et de commandement) Tonnerre, vaisseau de la Marine Nationale Française, actuellement basé dans les eaux Saint-Martinoises, a invité ce jour les dignitaires de Sint Maarten, le gouverneur Eugène Holiday, le premier Ministre William Marlin et le ministre de la Justice Raphaël Boasman, ainsi que la Préfète Anne Laubies et le 2e vice-président de la collectivité, Yawo Nyuiadzi, pour une visite du bâtiment, des moyens humains et techniques déployés sur le territoire depuis son arrivée il y a 3 jours.

Basé à Toulon, le Tonnerre est un bâtiment de combat polyvalent de 199 m, il déploie du matériel (fret, véhicules, etc.) et des moyens humains (528 militaires, dont 350 du génie) pour aider au déblaiement post Irma et à l’accompagnement de la population.

La préfète Anne Laubies et le Président Gibbs ont souhaité par cette initiative permettre aux dignitaires de Sint Maarten de partager le travail des forces françaises sur le territoire de la collectivité, dans le cadre de la coopération transfrontalière.