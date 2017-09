Modification des horaires de l’interdiction de circuler.

A l’issue de la réunion de coopération, qui s’est tenue à l’hôtel de la collectivité de Saint-Martin, le lundi 25 septembre 2017, le Président Daniel Gibbs, la Préfète Anne Laubies, le Gouverneur de Sint Maarten Eugène Holiday, le ministre de la Justice, Raphaël Boasman et la ministre du Tourisme de Sint Maarten Mélissa Arrindell-Doncher, ont décidé d’un commun accord de modifier les horaires du couvre-feu, dès ce soir (ndlr : lundi 25 septembre).

Ainsi, le couvre-feu de Sint-Maarten et l’interdiction de circuler de Saint-Martin sont désormais synchronisés sur les horaires suivants : 21 heures – 6 heures, jusqu’au lundi 02 octobre 2017.

Cette mesure conjointe aux deux territoires est prise dans le cadre de la coopération transfrontalière et de la sécurisation des personnes en l’absence d’éclairage public.