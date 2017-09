CP: Plateforme Dons.

Le Président de la Collectivité, M. Daniel GIBBS, a le plaisir de vous informer de la mise en place d’une plateforme de collecte de dons (en nature ou en numéraire) à la suite du passage des ouragans IRMA et MARIA sur l’île de Saint-Martin.

Si vous envisager d’effectuer un don, il vous suffit d’écrire à la Collectivité de Saint-Martin à : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en indiquant le montant de votre promesse de don et vos coordonnées.

Nous vous remercions de votre chaleureuse générosité et soyez assuré de la juste utilisation de celle-ci.

Grâce à vous, Saint-Martin se relèvera plus vite.