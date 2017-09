Visite du Premier Ministre de la Dominique, Monsieur Roosevelt Skerrit.

Le Premier Ministre de la Dominique, Monsieur Roosevelt Skerrit et sa délégation ont été reçus aujourd’hui, dimanche 17 septembre 2017, par la première vice-présidente Valérie Damaseau à l’hôtel de la Collectivité. Le vice-président Stephen Patrick ainsi que les conseillers territoriaux messieurs Jean-Raymond Benjamin, Ambroise Lake et Louis Mussington étaient également présents à cette rencontre. Le Premier Ministre Skerrit était accompagné de son Ministre en charge du Développement Economique et de l’aménagement du Territoire, Dr. Collin John McIntyre, ainsi que de son directeur du service de la gestion des catastrophes, M. Cecil Shillingford.

A travers cette visite, le Premier ministre a tenu à se déplacer pour témoigner de toute la solidarité et de la compassion du gouvernement Dominiquais au peuple Saint-Martinois suite au passage de l’ouragan Irma. Après s’être rendu en partie Hollandaise en matinée, il a poursuivi sa visite en partie française. Le gouvernement de la Dominique s’est engagé à envoyer des vivres aux deux parties de l’île, en particulier de l’eau et des produits agricoles. Plusieurs barges ont été affrétées pour effectuer ce transport dès la météo le permettra. Les élus de la Collectivité l’ont ensuite accompagné sur le terrain afin qu’il se rende compte de la situation.