Daniel Gibbs: Je vous dis merci!

Je souhaite adresser mes plus vifs remerciements à tous les agents de la Collectivité qui ont su se rendre au travail et qui ont contribué notamment au déblayage express des accès routiers les premiers jours après le passage de l’ouragan Irma.

J’adresse aussi toute ma reconnaissance aux particuliers qui se sont mobilisés sans ménagement pour le nettoyage de leur propriété et alentours ; évitant ainsi les risques sanitaires et contribuant à l’effort collectif.

Merci aux entreprises qui ont été sollicitées par la Collectivité et dont les opérations de nettoyage continuent de faciliter la vie des habitants. Il y a encore de nombreux encombrants et déchets à collecter au fur et à mesure que les citoyens déposent aux abords des routes, mais dix jours après le passage de l’ouragan nous pouvons tous être fiers du travail accompli.

Nous allons poursuivre cet effort ensemble, je sais pouvoir compter sur l’engagement de chacun et chacune pour un redémarrage enthousiaste et ordonné de notre économie.

Encore Merci à tous

Daniel GIBBS