Communiqué de presse du Président.

Le Président de la Collectivité de Saint-Martin, Monsieur Daniel Gibbs et la Préfète Anne Laubiès, ont rencontré vendredi 15 septembre 2017, les autorités de Sint Maarten au cabinet du Gouverneur Eugène Holiday, à Philipsburg. Autour de la table, était également présent le premier Ministre William Marlin et certains de ses ministres. L’objet de cette rencontre organisée à l’initiative du Président Gibbs, était de résoudre les questions de fermeture de frontières entre la partie française et hollandaise, qui pénalisent les ressortissants français résidant en partie hollandaise et vice versa.

Une réunion de travail entre les mêmes acteurs est prévue, ce samedi 16 septembre, pour coordonner les actions des deux territoires et finaliser ce partenariat sécuritaire.

Rencontre coopération Saint-Martin-Sint Maarten.

Les autorités de Saint-Martin, représentées par le Président de la Collectivité, Daniel Gibbs, et la préfète Anne Laubies, et les autorités de Sint Maarten, représentées par le Gouverneur Eugène Holiday, le Premier ministre William Marlin et le ministre de la Justice, Raphaël Boasman, se sont rencontrées, vendredi 15 septembre et samedi 16 septembre 2017, pour optimiser la coopération transfrontalière après l’ouragan IRMA.

Ainsi, suite à une discussion de 60 minutes, particulièrement constructive, il a été décidé d’un commun accord de synchroniser le couvre-feu de la partie hollandaise et l’interdiction de circulation de la partie française qui représentaient une source de malentendu, à partir de dimanche 17 septembre, de 19 heures à 6 heures et ce jusqu’au mercredi 20 septembre, date à laquelle une nouvelle réunion aura lieu pour réévaluer les besoins.

Seules les personnes munies d’une autorisation de circulation « Véhicule prioritaire – permission de circuler » de la partie française ou d’un « Disaster Team pass » de la partie hollandaise pourront passer la frontière pendant le couvre-feu. Les autres devront s’assurer d’avoir regagner leur domicile avant 19 heures.

Durant la période de restriction (19h – 06h), des contrôles communs aux frontières seront organisés, ce qui n’empêchera en aucun cas la circulation sur l’ensemble du territoire. La volonté des deux parties est de permettre aux citoyens des deux côtés de l’île de circuler librement, tout en assurant leur protection durant la nuit ; elle n’est en aucun cas de perturber la libre circulation des personnes entre le Nord et le Sud et vice versa.

Il a également été décidé de mettre en place un protocole commun autant pour la gestion pré-cyclonique que post-cyclonique, ainsi que des moyens de communication conjoints, afin d’optimiser l’organisation entre les deux parties de l’île.

Le Président Gibbs salue l’écoute des autorités de Sint-Maarten et la portée des discussions engagées. Des réunions de coopération sur la gestion post Irma seront organisées régulièrement entre les deux parties.