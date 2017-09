Communication internationale – Président Daniel Gibbs – Saint-Martin.

Le Président de la Collectivité de Saint-Martin, Monsieur Daniel Gibbs, tient à faire un point sur la situation de son territoire depuis le passage de l’ouragan IRMA, le 06 septembre 2017. La phase 1 de l’organisation post-cyclonique qui consistait à gérer d’une part l’urgence en termes de prise en charge des personnes blessées, malades ou en détresse et l’évacuation des touristes. La sécurisation du territoire par l’arrivée massive des forces de l’ordre est aujourd’hui opérationnelle et la sécurité du territoire est sous contrôle.

Le Président et son équipe travaillent désormais avec leurs partenaires à la phase 2 de l’organisation post-cyclonique qui consiste au nettoyage des débris, encombrants et déchets transportés et causés par l’ouragan, à la distribution d’eau, de nourriture et de matériau, sans oublier la remise en état des réseaux d’eau et assainissement et d’électricité.

Cette phase est encore en cours, la plupart des touristes ont désormais regagné leur pays. Un groupe d’experts doit évaluer l’état du parc hôtelier et permettre une reconstruction optimale des infrastructures.

La rencontre avec le président français, Emmanuel Macron, le mardi 12 septembre 2017, a permis au président Gibbs d’exposer les besoins urgents de la collectivité, notamment en termes de reconstruction du territoire, d’aide à la population et aux entreprises pour redémarrer une vie normale, à travers des mesures d’accompagnement qui seront définies dans le cadre d’une négociation Etat/COM. Cette phase de travail (la phase 3) a déjà fait l’objet d’un état des lieux du président et ses équipes avec deux objectifs majeurs :

Un accompagnement de tous les instants des Saint-Martinois : prise en charge des travailleurs en chômage technique, dispositifs d’aide aux entreprises, exonération de charges sociales, etc.

Une reconstruction rapide et durable du territoire pour que Saint-Martin puisse retrouver son activité économique.

Le Président Gibbs et son équipe feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que le territoire retrouve son attractivité. Il remercie chaleureusement tous les acteurs et opérateurs du tourisme qui se mobilisent pour Saint-Martin et qui nous accompagnent pour que Saint-Martin redevienne une des destinations les plus appréciées de la Caraïbes.

Objet : Message Président Daniel Gibbs

« Tout d’abord, mes pensées vont à toute la population de Saint-Martin qui a tant perdu face à la force de la nature. Aujourd’hui, je veux que vous sachiez tous que je veille, à chaque instant, à ce que nous mettions (élus comme techniciens) toute notre énergie pour relever Saint-Martin ; de la faire encore plus forte et encore plus belle.

Je sais que certains d’entre vous ont été durement touchés, mais que malgré cela beaucoup ont fait preuve d’une grande solidarité en accueillant, en aidant les amis et les personnes en détresse. Du fond du cœur je vous en remercie. J’ai pu constater à maintes reprises depuis 7 jours cette solidarité saint-martinoise, et elle fait du bien à tous. A ce jour, j’ai la tristesse de déplorer le décès de 11 personnes et je veux adresser mes sincères condoléances aux familles endeuillées.

Hier, j’ai rencontré le président de la République Emmanuel Macron et la ministre des outremer Annick Girardin. Ensemble, nous nous sommes rendus à Grand Case et à Marigot, et nous avons pu longuement échanger avec les riverains. Ils repartent à Paris en sachant exactement quels sont nos besoins, notamment les plus urgents, et ce sont engagés avec détermination à nous accompagner dans la reconstruction.

La première phase visant à obtenir plus de sécurité auprès de l’état, évacuer les blessés et héberger les personnes en détresse est aujourd’hui achevée. Cette phase a été ralentie par l’alerte José, mais aujourd’hui, la sécurité est rétablie, les urgences ont été traitées.

Nous sommes désormais dans la 2e phase : celle du nettoyage et de l’accompagnement des personnes souhaitant quitter le territoire. Cette phase comprend aussi la distribution d’eau et de vivres et la remise en état des réseaux d’eau et d’électricité. L’urgence à mes yeux est d’agir vite, c’est pourquoi j’ai pris des arrêtés d’interdiction de circulation (voir communiqués publiés sur la page Facebook de la collectivité) dans certains quartiers pour faciliter l’accès aux engins de nettoyage. Je vous demande de circuler uniquement pour les extrêmes urgences. Les routes sont trop encombrées et cela retarde les équipes de terrain.

La phase de reconstruction interviendra après celle du nettoyage, elle sera longue, et c’est sur ce point précis que nous avons travaillé avec le président Macron. L’île a été reconnue en Catastrophe Naturelle, et, d’ores et déjà, j’ai demandé des moyens au président Macron, pour notre population et pour nos entreprises.

Vous pouvez être sûrs que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour gérer l’après Irma et transformer ce désastre en réelle opportunité, pour créer ensemble un nouveau Saint-Martin.

Ma détermination pour un meilleur Saint-Martin reste la même. Vous m’avez élu pour un retour à la prospérité et Irma ne changera pas mes plans.

Comme vous, j’ai subi la violence de l’ouragan Luis en 95, je sais ce qu’il nous reste à faire, tout comme j’ai foi à la confiance que vous portez aux élus de Saint-Martin. Je ne vous décevrais pas. Courage à tous. »

Votre Président,

Daniel Gibbs