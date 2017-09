Information du Président de la Collectivité de Saint-Martin Daniel Gibbs.

Arrêté d’interdiction de circulation du président

Le Président de la collectivité de Saint-Martin vous informe que la route de Sandy Ground, depuis le pont jusqu’à la MJC, sera fermée à la circulation, jeudi 14 septembre 2017 et vendredi 15 septembre 2017, de 9h à 16h, pour permettre aux engins de nettoyage de finir l’enlèvement des encombrants sur le secteur de Sandy Ground.

Un deuxième arrêté d’interdiction de circuler sera pris pour le secteur de St James, depuis le rond-point de Bellevue jusqu’au doigt de gant, le samedi 16 septembre 2017 et le dimanche 17 septembre 2017, de 9h à 16h, pour faciliter le nettoyage dans cette zone du centre-ville.

Un troisième arrêté d’interdiction de circulation sera pris pour le secteur de Low-Town à Marigot-St James, lundi 18 septembre 2017 et mardi 19 septembre 2017, de 9h à 16h, pour faciliter le nettoyage dans cette zone du centre-ville.

Il est demandé à la population de ne circuler sur les routes qu’en cas d’urgence et de laisser le réseau routier accessible pour le nettoyage.

Départ volontaire vers la Guadeloupe et la Martinique

Plusieurs moyens existent pour quitter le territoire :

Des avions militaires effectuent des rotations gratuites jusqu’à la Martinique au départ de l’aéroport Princess Juliana pour les personnes souhaitant regagner l’Europe via la Martinique. Un check-point est en place à la frontière de Cupecoy pour laisser les ressortissants de la partie française accéder à l’aéroport.

Au départ de l’aéroport de Grand Case : des avions partent également sur la Guadeloupe et la Martinique. Pour monter dans l’un de ces avions, il faut se rendre directement à l’aéroport de Grand Case.

Un bateau de 450 places fera la liaison Saint-Martin-Port de Galisbay/ Port de Pointe-à Pitre en Guadeloupe, il partira de Saint-Martin jeudi 14 septembre 2017 à 8h, depuis la digue de la marina Fort Louis. Il faut être présent sur place à 6h.

Pour pouvoir partir sur ce bateau, il est impératif de se faire enregistrer. Un point d’accueil est ouvert, de 8h30 à 12h, à la cité scolaire Robert Weinum de la Savane et un autre à l’accueil de la collectivité à Marigot de 8h30 à 12h. Il est possible de transporter des bagages et des animaux.

Si l demande est forte, d’autres rotations de bateau vers la Guadeloupe seront organisées sur le même principe.

Ouverture de 5 points d’informations au public:

MJC de Sandy Ground

Concordia – Médiathèque

Cité scolaire Robert Weinum

Ecole St Maximin Quartier d’Orléans

Accueil de la Collectivité

Ces points renseignent le public sur les divers dispositifs d’aide en place.

Distribution d’eau et de denrées alimentaires

Plusieurs points de distribution sont désormais organisés sur l’ensemble de l’île. Trois points fixes :

Devant la gendarmerie de Quartier d’Orléans à partir de 9h00.

Sur le parking de Hope Estate à partir de 9h00

Sur le parking de la gare maritime à Marigot, à partir de 9h00.

Des points de distribution sont également organisés dans les quartiers, avec une distribution d’eau et de vivres.

Hébergement d’urgence sur le territoire

Les personnes qui souhaitent regagner un hébergement d’urgence sur le territoire de Saint-Martin, peuvent faire connaître leurs besoins dans les points d’information mentionnés plus haut. Le pôle Solidarité et Familles prendra le relais, dès que le bâtiment sera opérationnel (avant la fin de la semaine).

Besoin de bénévoles au port de Galisbay

Le port de Galisbay a besoin de bénévoles pour dépoter les conteneurs et charger les camions de distributions de vivres et d’eau. Les personnes qui souhaitent apporter leur contribution au dispositif peuvent se rendre directement sur le port et demander la coordinatrice de la distribution, madame la conseillère territoriale, Marie-Dominique Ramphort.

La Collectivité de Saint-Martin vous remercie de votre contribution.

Déclaration de sinistres aux assurances

La date limite de déclaration de sinistre à votre assurance a été fixée au 30 octobre 2017. Cette démarche devra être faite auprès de votre propre assureur. Pour les personnes assurées auprès d’Allianz, deux numéros d’urgence sont à disposition : 0800 85 15 15 / 0800 00 58 52. Une adresse internet a également été créée : allianz-assistance.re.

Ouverture de deux Hot Spot accès Internet gratuits