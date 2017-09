LE FESTIVAL SXM LANCE UNE CAMPAGNE POUR RECONSTRUIRE ST. MARTIN APRES LE PASSAGE D'IRMA.

'En ce moment, nous concentrons tout nos efforts pour recueillir des fonds pour aider les besoins fondamentaux de nos frères et sœurs à St Martin, car nous sommes intimement liés a la population local et à l'île. En association avec les offices de tourisme néerlandais et français de l'île, notre collecte de fonds seront utilisé de la meilleur façon pour aider Saint Martin. En tant que campagne officielle de collecte de fonds, nous sommes en contact étroit avec le gouvernement pour évaluer leurs besoins. Nous demandons votre aide et votre générosité au plus vite. Notre objectif a toujours été d'apporter de la joie et de l'amour à cette île spéciale et maintenant nous devons faire cela plus que jamais. Nous avons eu tellement de soutien de Saint Martin pour construire notre festival et maintenant c'est à notre tour de l’aider. Si vous avez des provisions que vous pouvez offrir, contactez-nous directement pour vous aider à vous coordonner.'

Voici le lien à notre page officielle GoFundMe: https://www.gofundme.com/rescuesxm