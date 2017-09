Communiqué du Président Gibbes.

« A quelques heures de l’arrivée de l’ouragan IRMA sur Saint-Martin, je demande à la population de se mettre à l’abri dans un lieu sûr, loin des côtes. De catégorie maximale (5) sur l’échelle de Saffir-Simpson, IRMA est un ouragan très dangereux, d’une ampleur inégalée dans notre région. Les vents vont souffler à plus de 250KM/h, attention au passage éventuel de l’œil de l’ouragan, toute accalmie temporaire serait trompeuse. Je vous demande de penser à protéger votre vie et de ne surtout pas prendre de risques inconsidérés.

La préfète a appelé les habitants du littoral à quitter leurs habitations pour se mettre en lieu sûr, des annonces ont été faites en ce sens toute la matinée dans les quartiers concernés, c’est une consigne qu’il faut suivre à la lettre sans se poser de questions.

La collectivité a mis à votre disposition 10 abris anticycloniques d’urgence sur le territoire, deux abris supplémentaires ont été ouverts à la Cité Scolaire Robert Weinum de la Savane (500 places) et au collège Soualiga de Cul de Sac (150 places). Je précise que l’abri de l’école Aline Hanson de Sandy Ground a été remplacé par celui de la cité scolaire de la Savane.

Si vous jugez que votre maison n’est pas suffisamment sécurisée, rejoignez immédiatement un abri anticyclonique, il est encore temps de le faire. En pareille situation, la raison doit l’emporter.

Soyez vigilants, suivez les consignes qui vous ont été données par les autorités, protégez votre vie. ».

Daniel GIBBS

Président

Liste des abris anticycloniques ouverts :

Ecole Emile CHOISY : 06 90 88 84 05 / 05 90 87 13 27

Rue Léopold MINGAU -Concordia

Ecole Hervé WILLIAMS : 06 90 88 83 67 / 05 90 87 91 20

(Route du Spring - Concordia

Eglise Assemblée de Dieu : 06 90 88 84 55

(Rue Nana CLARK – Agrément

Eglise Méthodiste de Colombier

Route de Colombier

Eglise Adventiste : 06 90 88 85 87

Hameau de Rambaud

Eglise Catholique de Grand-Case : 06 90 88 83 91

Bd BERTIN-MAURICE Léonel – Grand-Case

Cité scolaire Robert WEINUM : 0690 63 98 76 / 0690 63 34 34

Route de la Savane

Ecole Emile LARMONIE : 05 90 52 07 69 / 06 90 88 84 96

Route de Cul-de-Sac

Collège Soualiga : 0690 22 03 01 : 0690 76 90 98

Cul-de-Sac

Ecole Clair SAINT-MAXIMIN : 06 90 88 83 68 / 05 90 87 33 13

Rue Corossol – Quartier d’Orléans