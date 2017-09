Avis aux plaisanciers.

La SNSM en partenariat avec la brigade nautique des gendarmes, assureront demain soir (lundi) à partir de 17h30 une veille et mise en garde des bateaux amarrés dans la baie de Marigot et dans le lagon compte tenu des vents violents, l'élevation du niveau de la mer, de la forte houle accompagnant le systeme actif IRMA.

Il convient de consulter les bulletins météorologiques, et d'alertes, et de procéder à la mise en sécurité de votre bateau : contrôler la tenue de l'amarrage, le fonctionnement des pompes de cale et la charge des batteries , vérifier que les évacuations d'eau ne soient pas obstruées, ranger les objets susceptibles de se transformer en projectiles, réduire le fardage ...