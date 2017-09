Eléments langage / Saison cyclonique

Les îles du Nord sont en vigilance JAUNE. Le président Daniel Gibbs demande à la population de se préparer. Le phénomène est sous la surveillance des prévisionnistes compétents, les prévisions du NHC et de Météo France doivent encore être affinées, mais il convient de se montrer vigilant, de prendre les précautions d'usage dès aujourd’hui, et surtout de s'informer de l'évolution du phénomène en suivant avec attention les bulletins météo officiels relayés par les autorités et les médias locaux.

Le mot d’ordre est de préparer nos habitations, vérifier les réserves utiles, élaguer les jardins, ranger tout objet pouvant se transformer en projectile, se préparer avec méthode sans céder à la panique.

IRMA est un ouragan majeur, restons à l’écoute des bulletins météo et prenons toute les précautions nécessaires.

Toutes les informations sur la préparation pré-cyclonique (consignes diverses et liste des abris) sur : www.com-saint-martin.fr (rubrique Risques Majeurs).