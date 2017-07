Saint-Martin organisera la prochaine édition de la Caribbean Food Crops Society.

La 53ème réunion de la Caribbean Food Crops Society – CFCS (Société caribéenne des plantes alimentaires) s’est tenue du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet 2017 à San Juan, Porto Rico, sous le thème « La caraïbe, un hub de recherche au service de l’agriculture mondiale et de la sécurité alimentaire ».

Cette réunion a rassemblé des scientifiques, des chercheurs, des professionnels du secteur agricole et de l’agro-industrie ainsi que des représentants politiques et institutionnels de la Caraïbe. Une délégation de la Collectivité et de la Chambre Consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) menée par la conseillère territoriale, Madame Sofia CARTI-CODRINGTON, a eu le privilège d’assister à cette édition.

Le Président Daniel Gibbs a en effet souhaité qu’une délégation de notre île soit présente à ce rendez-vous agricole, pour se rendre compte des enjeux, alors que la candidature de la Collectivité de Saint-Martin a été retenue comme organisatrice de la 54ème réunion de la CFCS, en juillet 2018. Cette participation s’inscrit dans la démarche politique de la majorité, qui souhaite développer l’agriculture et créer des emplois durables dans le secteur de l’agroalimentaire. Un plan stratégique de développement sera d’ailleurs prochainement élaboré pour dynamiser ce secteur d’activités.

Grâce aux visites de terrain organisées au Nord-Ouest et au Sud de l’île sur les thèmes de l’amélioration génétique animale et végétale et de l’agro-transformation, la délégation saint-martinoise a pu ainsi se faire une idée des besoins de la Caraïbe, pour arrêter le thème de la prochaine édition. Le comité d’organisation local envisage d’organiser la 54e édition autour de « la multifonctionnalité de l’agriculture dans les petits territoires insulaires de la Caraïbe dédiés à l’économie touristique ».

En marge des sessions officielles de la 53ème réunion de la CFCS, des réunions de travail ont été initiées tout au long de la semaine entre les membres de la délégation saint martinoise et les partenaires sur place, notamment pour préparer l’édition 2018. A noter qu’à l’issue de ces réunions de travail, madame Maggy Gumbs a été désignée représentante des pays francophones au sein de la CFCS, et monsieur Dorvan Cocks a été nommé président de la CFCS, sur la période 2017/2018.

Pour l’organisation de son édition en juillet 2018, la Collectivité de Saint-Martin fera appel au soutien des fonds européens pour le financement, et au savoir-faire local et régional pour la mise en valeur de ce meeting agroalimentaire qui rassemble chaque année plus de 250 participants.