Campagne déclaration Impôts revenus 2016

« Chers concitoyens,

La campagne de déclaration de l’impôt sur le revenu de l’année 2016 vient de débuter. Vous recevrez prochainement par voie postale votre formulaire de déclaration pour l’année qui vient de s’écouler.

La déclaration des revenus est en réalité bien plus qu’une formalité administrative, elle génère à termes des recettes fiscales qui seront directement affectées au développement de notre territoire. Déclarer ses impôts est donc un acte citoyen fort, une contribution majeure pour Saint-Martin.

Cet effort collectif est primordial à plus d’un titre ; il contribue directement à la mise en œuvre des politiques publiques, notamment par la création de projets et la mise en œuvre de réalisations utiles à la communauté, à l’avenir de nos enfants. Je parle des grands travaux structurants, ceux dont le territoire a grandement besoin, je parle aussi des actions ciblées dans les quartiers, dans l’objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants.

Je vous invite donc à remplir votre déclaration de revenus 2016 avec la plus grande sincérité, et de l’adresser au service fiscal de Saint-Martin, au plus tard le 31 mai 2017, délai de rigueur.

Les formulaires et les notices utiles à la déclaration de vos revenus de 2016 peuvent être téléchargés sur le site Internet de la collectivité de Saint-Martin : www.com-saint-martin.eu.

Sachez enfin que les personnels du service fiscal - désormais situé au n°16, rue Jean-Jacques Fayel à Concordia - seront fortement mobilisés durant tout le mois de mai pour accueillir les contribuables et les aider dans leur déclaration (à compter du mardi 02 mai) :

- Les lundis, mardis et jeudis de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

- Les mercredis et vendredis de 7h30 à 12h00.

Des permanences seront également ouvertes dans les quartiers :

- Quartier d’Orléans (maison du Conseil de Quartier) : Le mercredi 17 mai, de 8h00 à 12h00.

- Grand Case (MJC) : Le vendredi 19 mai, de 8h00 à 12h00.

- Sandy Ground (MJC) : Le mercredi 24 mai, de 8h00 à 12h00.

Chers concitoyens, nous avons besoin de vous pour développer Saint-Martin. Je sais pouvoir compter sur votre sens civique pour faire vivre nos politiques publiques dans l’intérêt général de Saint-Martin. »

Le Président Daniel GIBBES