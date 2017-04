Rencontre avec le Gouverneur Eugène Holiday

Le Président Daniel Gibbes a rencontré, lundi 24 avril 2017, le gouverneur de Sint-Maarten, Eugène Holiday, lors d’une visite de courtoisie à Philipsburg. Le Président de la collectivité a, en effet, souhaité rencontrer dès le début de son mandat les dignitaires des territoires voisins, afin de se présenter et d’engager les premiers échanges dans le domaine de la coopération régionale.

Le Président et le Gouverneur ont ainsi pu discuter des dossiers en cours, des actions de coopération communes aux deux territoires, et plus largement partager leur vision de la coopération nord-sud. La volonté affirmée du Président Gibbes d’une forte transversalité avec Sint Maarten a été très bien accueillie. Le Président rendra prochainement visite au Premier ministre de Sint-Maarten, monsieur Williams Marlin, avec lequel il souhaite travailler en étroite collaboration.