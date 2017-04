L’association Tournesol était à la chasse aux œufs de pâques

Sous une belle journée le samedi 8 avril 2017, l’Association TOURNESOL représentée par la Présidente Mme BROOKS Bernice, en partenariat avec le Crédit Mutuel de Saint-Martin représenté par son Directeur, Monsieur VALERA Laurent, ont offert à une quinzaine de familles une journée de bonheur à la Loterie Farm. Sans oublier les bénévoles présents ce jour là, Carole, Florence, Dominik, Carmen, Marie-Noëlle, Anita, Sylvaine, Elijah.

A l’arrivée à la Loterie Farm ils étaient accueillis par une équipe de charmantes hôtesse qui portaient des couronnes de Buny’s sur leurs têtes et qui a tout mis en œuvre pour leur faire passer un moment inoubliable.

Des activités de dessin et peinture, ensuite une ballade dans le magnifique parc de la loterie farm enchainé avec leurs paniers aux bras accompagné par le grand Buny sur la chasse aux œufs. Ils se sont réjouis.

Pour le déjeuner, nous nous sommes tous retrouvés autour d’un repas typiquement créole.

Après une pause ils se sont de nouveau réunis autour d’une activité créatrice de couronnes de Pâques et de bucket décorés à l’effigie de Buny.

C’était une ambiance très conviviale, un moment remplie de rires et de joie, les enfants et leurs familles ont repris le chemin de la maison en fin de journée.

Au nom des membres, adhérents, parents, enfants et jeunes adultes de l’association TOURNESOL, nous tenons à remercier Monsieur Le Directeur du Crédit Mutuel et sa famille qui étaient parmi nous tout au long, ainsi que Exquisit Desings and Decorations et ses hôtesses, et la Loterie Farm et son personnel pour leur contribution à cette journée magique.