Fermeture temporaire des parkings - Epreuves du permis

Fermeture temporaire des parkings de Sandy Ground et Galisbay pour les épreuves du permis

Dans le cadre de l’organisation des épreuves plateau, hors circulation, du permis de conduire Moto et poids-lourd, la Collectivité de Saint-Martin porte à l’attention du public la fermeture temporaire des parkings du stade de Sandy Ground et de Galisbay, aux dates suivantes :

- Mercredi 26 Avril 2017 de 07h00 à 12h00 sur l’intégralité du parking attenant au stade Albéric Richards

- Jeudi 27 Avril 2017 de 07h00 à 13h30 sur la zone réservée du parking de Galisbay

Ces fermetures exceptionnelles sont encadrées par l’arrêté territorial n°1398-2017, daté du 19 avril 2017. A ce titre, la circulation et le stationnement seront interdits dans ces espaces aux dates et heures mentionnées ci-dessus.

Merci de prendre vos dispositions, les véhicules stationnés sur les deux parkings après 7 heures pouvant être verbalisés et enlevés par la fourrière territoriale aux frais du propriétaire.

La Collectivité de Saint-Martin vous remercie de votre compréhension.