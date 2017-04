Message du MOCSAM

Le Mouvement Citoyen Saint Martin lance un appel à l'ensemble des électeurs à se rendre aux urnes ce samedi 22 Avril afin d'accomplir leur devoir civic. En effet nous regrettons le faible taux de participation aux élections locales et nous rappelons qu'à notre avis l'abstention est une sanction à la démocratie et non des politiques. Allez voter, pour celui de votre choix, mais allez voter pour que le vainqueur soit celui ou celle que la MAJORITÉ aura choisi.

Pour le Bureau,

Le premier secrétaire.