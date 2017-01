Une étude en vue d’installer un CNAM de plein exercice à Saint-Martin

La Présidente Aline HANSON a reçu en collectivité l’administrateur général du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), monsieur Olivier FARON et son adjoint Monsieur Thibaut DUCHENE, accompagnés de la directrice du CNAM de Guadeloupe, madame Marylène TROUPE et son collaboration, référent pour Saint-Martin, monsieur EPOUNDE, du directeur de l’Action Régionale, monsieur Laurent PIEUCHOT, du directeur du réseau de la réussite, monsieur Vincent MERLE et de la déléguée interrégionale du CNAM Guadeloupe, madame Annick RAZET. Le déplacement de cette délégation portait sur la signature d’une convention cadre pour la mise en œuvre d’une étude de faisabilité sur l’installation d’un CNAM de plein exercice à Saint-Martin.

La présidente Aline HANSON avait invité à ses côtés le représentant du recteur de l’Académie de Guadeloupe, monsieur Michel SANZ, qui soutient ce projet. Dans son mot de bienvenue, la présidente a tout d’abord rappelé les enjeux de la formation professionnelle sur le territoire de la Collectivité, qui s’inscrit dans l’accompagnement des publics en demande de formations qualifiantes, en synergie avec les besoins économiques du territoire.

La présidente a par ailleurs souligné la présence à Saint-Martin depuis 1998 du Conservatoire National des Arts et des Métiers de la Guadeloupe, en sa qualité de centre de formation supérieure professionnelle. Une convention de partenariat a d’ailleurs été signée entre la Collectivité et l’AGCNAM pour une programmation d’actions de formation sur la période 2015-2018.

L’initiation de cette étude de faisabilité va permettre d’aller plus loin dans la démarche d’évaluation des besoins de formation de la population de Saint-Martin, la collectivité ayant pour objectif principal de répondre du mieux possible aux attentes de ses administrés en termes de formations de niveau supérieur.

Pour la présidente, l’installation d’un CNAM de plein exercice offrirait la possibilité aux jeunes bacheliers, ainsi qu’aux salariés et aux demandeurs d’emploi, de poursuivre un cursus de formation supérieure sans avoir à quitter le territoire. Convaincu du potentiel et des besoins de Saint-Martin, monsieur Olivier FARON s’est réjoui de ce partenariat prometteur.

La présidente a salué le CNAM pour la qualité des échanges engagés sur ce dossier et a indiqué que monsieur Thierry STEPHEN, Chef du Service Programmation et Perspectives de la Direction de l’Emploi, de l’Apprentissage et de la Formation professionnelle de la Collectivité, avait été nommé Chef de projet sur cette mission.

« Monsieur STEPHEN sera notre interlocuteur privilégié sur ce dossier. Nous espérons maintenant que les résultats de l’étude permettront de doter rapidement Saint-Martin d’un CNAM de plein exercice », a conclu la présidente.