Pensez au tri sélectif de vos déchets, utilisez les colonnes de tri !

La collectivité de Saint-Martin informe la population que dans le cadre du tri des déchets et du recyclage ménager, 107 nouvelles colonnes de tri ont été installées sur le territoire en 2016. Le déploiement des colonnes par la collectivité vient encourager les foyers à pratiquer le tri et à favoriser le recyclage des déchets ménagers.

La collectivité invite la population et les professionnels à s’inscrire dans la dynamique de tri sélectif et à utiliser les colonnes pour déposer leurs déchets en verre, métal et plastique, en prenant le temps de bien les incérer à l’intérieur et en évitant surtout de ne rien laisser au pied des colonnes.

Sans le tri sélectif, le recyclage est impossible pour les collectivités. Trier les déchets recyclables, c’est leur assurer une nouvelle vie et économiser les ressources naturelles du pays.

La collectivité de Saint-Martin - Direction de l’Environnement et du Cadre de vie – invite la population à utiliser les dispositifs qui sont en place, et vous remercie de suivre ces consignes pour le respect de l’environnement et du cadre de vie de nos concitoyens.

Pour toute information complémentaire, notamment pour les commerçants et restaurateurs, merci de prendre attache avec la Direction de l’Environnement et du Cadre de vie de la collectivité au 0590 52 27 30.