Message de Noël - Présidente Aline Hanson.

Vœux à la population

« Saint-Martinoises, Saint-Martinois,

Chez nous, Noël est un moment de retrouvailles, une période de trêve qui nous permet de nous recentrer sur l’essentiel.

Ce n’est pas le temps du bilan ou des conquêtes, ces moments viendront plus tard. C’est un moment privilégié de partage et de bons moments passés avec la famille et les proches.

Profitons de ces instants partagés avec ceux que nous aimons.

En venant nombreux à la soirée « Christmas Experience »qui a lancé les festivités de Noël sur le Front de mer de Marigot, le 27 novembre dernier, vous avez montré votre attachement aux traditions de Noël. Cela m’a beaucoup touchée.

Les Conseils de quartier s’inscrivent eux aussi dans ces festivités en organisant des manifestations en continuité du Christmas Experience. Je sais pouvoir compter sur eux pour entretenir l’esprit de Noël et faire vivre nos belles traditions.

Je les remercie pour leur implication tout au long de l’année. Je salue aussi les associations qui œuvrent sans relâche et qui sont un soutien précieux pour la collectivité.

Nous avons de nombreux visiteurs sur l’île en ce moment, faisons leur découvrir notre culture et nos traditions d’accueil.

J’ai une pensée pour tous ceux qui seront loin du foyer familial pendant ces fêtes.

Je pense à nos jeunes étudiants, à nos aînés, aux personnes qui traversent une période difficile.

Le conseil territorial de Saint-Martin se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année.

Joyeux Noël à tous ! »

« My Saint-Martin people,

This is Christmas time, a time for sharing and giving. Families getting together celebrating and bonding.

Let’s make this Christmas season special to each and every one.

Go out and visit friends, families, the sick and the shut-in.

The lighting ceremony on the waterfront launched the season. I was happy to see so much of my people there celebrating with our musicians.

Illuminations were done in all of the districts to make our island shine.

Let us make sure our visitors – who are numerous this time of the year - feel the Saint-Martin spirit of Christmas.

Share the punch, the tarts, and the puddings, but most of all share the love!

My best Christmas wishes to you and to yours.

Season greetings to one and all!”

Aline HANSON,

Présidente du Conseil territorial de Saint-Martin.