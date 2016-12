Le Conseil territorial des Jeunes se mobilise pour les enfants hospitalisés.

A l’approche des fêtes de Noël, le Conseil Territorial des Jeunes (CTJ) de Saint-Martin a décidé de se mobiliser en organisant une grande collecte de jouets pour les enfants hospitalisés intitulée « Noël pour tous ». La population est invitée à contribuer pour redonner le sourire aux enfants durant cette période particulière. Les jouets de bébé jusqu’à 10 ans feront le bonheur des enfants.

Par cette action caritative, le CTJ souhaite faire vivre de beaux moments aux enfants hospitalisés à une époque de l’année synonyme de partage, d’échanges et d’amour pour tous et spécialement pour les enfants.

Pour les aider, il vous suffit de déposer vos jouets non emballés à l’accueil de l’Hôtel de la Collectivité du 16 au 22 décembre 2016, de 09h à 14h.

Le Conseil territorial des Jeunes vous remercie par avance de votre contribution.