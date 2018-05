Déclaration de l’impôt sur le revenu 2017 : la date limite de dépôt des déclarations reportée au 30 juin 2018.

Le Conseil exécutif, réuni en séance plénière le mardi 23 mai 2018, a décidé de reporter au samedi 30 juin 2018, la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l’année 2017. En cas de dépôt tardif, une majoration de 10% sera appliquée par les services de l’Etat.

A l’unanimité, les élus du Conseil exécutif ont ainsi décidé ce report de date qui bénéficie à l’ensemble des foyers Saint-Martinois. Ainsi, les contribuables ont jusqu’au 30 juin (minuit) pour déposer leur déclaration auprès du Centre des Finances Publiques de Saint-Martin, situé à Concordia, rue Jean-Jacques Fayel.

Si vous ne recevez pas votre formulaire de déclaration par voie postale, vous trouverez sur le site internet de la Collectivité www.com-saint-martin.fr (rubrique Fiscalité), l’ensemble des imprimés et notices utiles pour déclarer les revenus que vous avez perçus au cours de l’année 2017.

Un dispositif spécial pour aider les usagers à remplir leur déclaration

Les usagers sont informés que le Centre des Finances Publiques de Saint-Martin met en place un dispositif spécial pour les aider à remplir leurs obligations déclaratives. A cette fin, les personnels concernés seront fortement mobilisés et pourront accueillir les contribuables jusqu’au 08 juin 2018 :

- Les lundi, mardi et jeudi de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

- Les mercredi et vendredi de 7h30 à 12h00

Tous les box de réception disponibles seront ouverts au public.

Au-delà de cette date, le Centre des Finances Publiques accueillera le public aux horaires habituels, les lundis et mardis de 8h00 à 12h00. La date limite de paiement de l’impôt sur le revenu a été fixée au 30 septembre 2018.

La Collectivité de Saint-Martin vous invite à remplir vos obligations fiscales dans les délais impartis et vous remercie de votre contribution.