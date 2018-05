Nettoyage des fonds marins : 10 tonnes de déchets collectés.

Dans le cadre du mois du nettoyage décidé par le Président Daniel Gibbs et son équipe, la Collectivité de Saint-Martin et son Etablissement portuaire ont mis en œuvre ces dernières semaines le nettoyage de plusieurs plages publiques afin de débarrasser les fonds marins des nombreux encombrants transportés par l’ouragan Irma (tôles – morceaux de bois – déchets divers).

Les entreprises mandatées (JBS et KUKA DIVER) ont tout d’abord effectué un nettoyage en profondeur de la plage de Galisbay, ainsi qu’une première phase sur la plage de Grand Case (du cimetière jusqu’au premier ponton). La seconde phase de nettoyage depuis le ponton de Grand Case jusqu’à la baie du Grand Case Beach Club a débuté mi-mai et est quasiment achevée. Plus de 10 tonnes d’encombrants divers ont été collectées sur la plage de Grand Case depuis le début de l’opération. La prochaine étape consistera au nettoyage des plages de Friar’s Bay et Orient Bay.

Cette opération est financée par la collectivité à hauteur de 38 700€. L’établissement portuaire a pris à sa charge la somme de 31 600€ pour le repérage dans le lagon et le nettoyage de la plage de Galisbay.