Archives territoriales, départ en stage d’immersion de nos agents.

L’ouragan IRMA a profondément endommagé le bâtiment des Archives territoriales de Saint-Martin et de la médiathèque (Concordia).

Les Archives territoriales de Saint-Martin, ouvertes au public le 8 décembre 2014, ont été touchées par l’ouragan IRMA avec très fortes dégradations dans leurs locaux de conservation et dans les espaces d’accueil du public.

Dans ce contexte inédit, le fonctionnement traditionnel des Archives territoriales s’en trouve considérablement modifié. Les fonds d’archives nécessaires à la reconstruction du territoire ont été relocalisés dans un bâtiment provisoire à Saint-Martin. A ce jour, les locaux provisoires ne permettent plus d’accueillir le public. Des solutions sont actuellement à l’étude pour reprendre la communication des fonds au public grâce aux outils numériques.

Afin de mettre à profit cette période complexe, et poursuivre la montée en compétence des agents des Archives territoriales de Saint-Martin sur les métiers des archives, quatre agents des Archives territoriales de Saint-Martin vont ainsi effectuer en 2018 un stage d’immersion professionnelle dans un autre service public d’archives.

Dès le 28 mai prochain, Jean-Marc HON, agent d’archives, chargé du traitement des archives et de la conservation préventive, sera accueilli aux Archives départementales de la Côte-d’Or (Dijon). Audrey Claxton, chargée des ateliers pédagogiques, effectuera son stage aux Archives départementales de la Gironde (Bordeaux) et Eugène Carty, agent d’archives section collecte et traitement, rejoindra l’équipe des Archives départementales de la Creuse (Guéret) en juin. En octobre, Estelle Bruchlen, archiviste, adjointe à la Directrice, partira aux Archives départementales de la Martinique (Fort-de-France).

Ces stages d’immersion professionnelle sont la manifestation concrète du soutien de certaines collectivités à la reconstruction de Saint-Martin. Par les échanges professionnels bâtis à l’occasion de ces stages et la prise en charge de l’hébergement par les structures d’accueil, c’est aussi une expertise mise au service de Saint-Martin que les agents rapporteront pour le bénéfice de notre territoire et la reconstruction des Archives territoriales de Saint-Martin.

Le Président de la Collectivité de Saint-Martin, Daniel Gibbes, tient particulièrement à remercier les collectivités et les services publics d’archives pour leur soutien et l’accueil de ces 4 agents. C’est grâce à l’implication des conseils départementaux de la Côte-d’Or, de la Creuse, de la Gironde et de la collectivité unique de Martinique que ces stages ont été rendus possibles. Le Président remercie également Stéphanie Dargaud, directrice des Archives territoriales et du patrimoine, à l’origine de ce projet, ainsi que Paul Dollin, directeur des Ressources humaines, et les Directeurs des Archives départementales d’accueil.