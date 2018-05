Sortie de délégation - signature contrat COM EEASM GDE UCDEM

Suite aux délibérations prises par le Conseil territorial de Saint-Martin et son Etablissement des Eaux et de l’Assainissement, le 15 mai 2018, le Président de la collectivité, Daniel Gibbs, le Président de l’EEASM, Dominique Riboud, le Directeur général de la Générale des Eaux, Cyril De Vomécourt et le Directeur général de l’UCDEM Gérard Canton, ont signé, jeudi 24 mai 2018, le protocole d’accord officialisant la résiliation amiable des contrats de production d’eau et de délégation des services publics d’eau potable et de l’assainissement sur le territoire de Saint-Martin.

Cet accord prévoit le désengagement de la Générale des Eaux et de l'UCDEM, le 30 novembre prochain, et garantit que l’ensemble des salariés locaux sera transféré vers le futur opérateur choisi à l’issue d’une procédure de mise en concurrence.

Cette procédure a été lancée dès aujourd'hui, avec un double objectif pour la Collectivité : la sélection d'un nouvel acteur unique, et la réduction à terme du prix de l'eau distribuée aux Saint Martinois.