Dans le cadre de l’attribution de l’Aide exceptionnelle à la mobilité versée aux lycéens et étudiants suite au passage de l’ouragan IRMA, la Collectivité de Saint-Martin demande aux représentants légaux de bien vouloir se présenter au Service des Affaires scolaires (cellule Bourses), entre le 22 et le 29 mai 2018, afin de procéder à la signature de la convention et du formulaire de devenir.

Le représentant légal doit se munir de la copie de sa pièce d’identité - dans le cas où ce dernier se fait représenter par une tierce personne, celle-ci doit se munir d’une procuration.

Conformément au règlement, l’aide exceptionnelle sera versée en deux tranches :

• 70% à la signature de la convention de l’aide exceptionnelle au vu de la délibération du Conseil Exécutif validant l’attribution de l’aide et sur présentation d’un certificat de scolarité ;

• Le solde de 30% vous sera versé après réception par la Collectivité des documents justifiants :

- Pour les étudiants : attestation d’assiduité en cours tout au long de l’année scolaire et/ou des résultats aux examens de fin d’année (diplôme, relevés de notes, formulaire de devenir, attestation de redoublement ou d’ajournement.

- Pour les lycéens : les bulletins scolaires du 2nd et 3ème trimestre, et ce, au plus tard le 31 juillet 2018.

L’Aide exceptionnelle à la mobilité versé aux lycéens et étudiants suite au passage de l’ouragan IRMA est cofinancée à 85 % par le Fonds Social Européen et à 15 % par la Collectivité de Saint Martin.