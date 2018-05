Aide à la reconstruction : La Collectivité vote une aide de 2000€ par chambre pour les Guest-House.

Comme annoncé en Conseil territorial en avril dernier, et conformément à la volonté du Président et de sa majorité, la Collectivité de Saint-Martin a adopté par délibération du Conseil exécutif, le mercredi 23 mai 2018, le dispositif d’octroi d’une aide exceptionnelle de 2000 euros par chambre aux hébergements exerçant une activité de Guest House, dans le but de leur permettre de rénover ou de réhabiliter leurs chambres d’hôte.

La Collectivité de Saint-Martin invite les hébergements concernés et intéressés par ce dispositif à prendre contact avec la Direction du tourisme de la Collectivité (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) pour connaitre les modalités pratiques de constitution du dossier de demande.