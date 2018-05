"Lutte contre les arnaques à la carte bancaire :

Vous constatez une transaction par carte bancaire sur internet dont vous n'êtes pas à l'origine alors que vous êtes toujours en possession de votre carte bancaire ? Après avoir fait opposition sur votre CB auprès de votre banque, signalez directement en ligne cette fraude aux forces de l'ordre par le biais du nouveau téléservice intitulé [email protected]

Accessible, 24h/24h 7 jours/ 7, à partir de la page suivante :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46526

Cette plateforme permet aux victimes d’un usage frauduleux de la CB de signaler les faits et d’obtenir un récépissé facilitant leurs démarches administratives, notamment le remboursement par leur banque.

Pour réaliser ce signalement en ligne, il vous faut :

- créer un compte sur Service-public.fr via FranceConnect ;

- avoir votre carte bancaire et vos relevés d'opérations bancaires litigieux sous la main.

Ce signalement doit permettre d'aider la Gendarmerie et la Police à identifier les auteurs d'appropriations frauduleuses/recels de numéros de cartes bancaires.

Une fois ce signalement effectué, vous recevrez un récépissé que vous pourrez présenter à votre banque afin de vous faciliter la demande de remboursement des opérations bancaires litigieuses auprès de celle-ci.

PERCEVAL est un nouveau service en ligne au profit des usagers, qui n’auront plus à se déplacer pour dénoncer les faits.

Attention néanmoins, ce récépissé ne vous dispense pas de déposer plainte auprès des services compétents.

A titre indicatif, près d’un million de faits sont rapportés chaque année sur tous les territoires français."

--