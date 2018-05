Joli mois de l’Europe, la course de Kayak et de Paddle déplacée à Grand-Case.

La course de Kayak et de Paddle organisée par la Collectivité de Saint-Martin dans le cadre du joli mois de l’Europe aura finalement lieu à Grand Case, le samedi 26 mai 2018, le départ a été repoussé à 15 heures.

En raison de la présence omniprésente des algues Sargasses dans la baie de Cul de Sac, la Collectivité est contrainte de délocaliser sa course de kayak initialement prévue à Pinel pour la transférer à Grand-Case. Ainsi la course du joli mois de l’Europe se joint aux festivités prévues par la fête de la mer et organisée par l’association Métimer sur la plage de Grand-Case.

La course de kayak et de paddle est donc maintenue le samedi 26 mai avec un départ de course prévu à 15 heures sur la plage de Grand-Case.

Le délai pour les inscriptions est prolongé à samedi 12h, toujours auprès de Caribbean paddling au 0690 22 03 22 (possibilité de s’inscrire avec son propre matériel), ou directement sur place dans l’un des stands installés sur la plage de Grand-Case.

Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous. Les enfants sont les bienvenus. En participant au quizz sur l’Europe organisé à l’issue des courses, vous gagnerez de jolis cadeaux !

Le joli mois de l’Europe est un dispositif national de coordination d’évènements en commémoration de la fête de l’Europe, le 09 mai. Le Quizz (questionnaire) sur l’Europe vous permettra de mieux connaître l’Union européenne et sa contribution au développement économique, social et environnemental du territoire de Saint-Martin. Les vainqueurs de la course et du quizz repartiront avec des cadeaux, une meilleure connaissance des fonds européens et le souvenir d’une belle journée sportive et ludique.

La collectivité de Saint-Martin vous donne rendez-vous à la Fête de la Mer à Grand Case, samedi 26 mai à 14h30. Venez nombreux !