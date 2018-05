PREMIER ACCUEIL PRESSE POUR L’OFFICE DE TOURISME.

Depuis le passage de l’ouragan le 6 septembre dernier et la signature du

MOU entre le côté français et le côté hollandais c’est le tout premier accueil

de presse.

Le 15 mai dernier, l’Office de Tourisme de Saint-Martin a proposé un tour

de l’ile à 4 journalistes de Belgique et de Pays-Bas pour faire un point sur

la destination et les avancées en matière de reconstruction. L’occasion pour

l’Office de Tourisme de faire valoir son attractivité et de montrer la beauté

de ses plages, de la Loterie Farm et les différentes activités qui sont offertes

et possibles sur l’île.

Quelques informations sur les journalistes présents lors de ce tour :

Pays Bas

Telegraaf & VRIJ Magazine

Circulation: 426.827

Frequence: 6x par semaine

Content: le journal de Good Morning Holland.' Le plus important journal

en Hollande avec des informations locales et internationales et un cahier

quotidien spécial finances : 'De Financiële Telegraaf'

Audience: Genera

We Are Travelers

Contenu: dans la version en ligne de "We Are Travelers", de

nombreuses informations et conseils pour les fans d’aventure.

Unique visiteurs par mois: 125.000

Social media reach: Facebook 44.387, Instagram 16.600, Twitter 4.150

Audience: Principalement des lecteurs de Belgique et de langue

néerlandaise (10%)

Reishonger

Contenu : Platforme pour les journalistes, les bloggers et les youtubers.

Nombreux articles de voyages sur des destinations insolites et

destinations en Europe.

Visiteur unique par mois: 135.000

Social media reach: Facebook 65.000, Instagram 12.000. Twitter 10.000

Audience: Homme/ Femme entre 18 et 44 ans

Belgique

Weekend Knack / Knack.be

A propos de: BENL magazine Lifestyle incluant des articles sur le

voyage, la mode et de nombreuses interviews.

Circulation : 112.842 BENL

Visiteur Unique par mois : 66.000

Social media reach: Facebook

141.500, Instagram 24.500 Twitter 71.000

Audience: CSP++ avec un fort interet pour le voyage,l’économie, les nouvelles tendances et les actualités.