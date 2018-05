Fermeture temporaire du parking de Galisbay pour les épreuves du permis poids-lourd

Dans le cadre de l’organisation des épreuves plateau, hors circulation, du permis de conduire poids-lourd, la Collectivité de Saint-Martin porte à l’attention du public la fermeture temporaire du parking de Galisbay, à la date suivante :

- Jeudi 17 mai 2018 de 7h00 à 13h30 sur la zone réservée du parking de Galisbay

Cette fermeture exceptionnelle est encadrée par l’arrêté territorial n°1398-2017 du 19 avril 2017. A ce titre, la circulation et le stationnement seront interdits dans cet espace à la date et à l’heure mentionnées ci-dessus.

Merci de prendre vos dispositions, les véhicules stationnés sur le parking après 7 heures pouvant être verbalisés et enlevés par la Collectivité aux frais du propriétaire.

La Collectivité de Saint-Martin vous remercie de votre compréhension.