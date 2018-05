Joli mois de l’Europe, la Collectivité organise une course de Kayak et de Paddle à Pinel !

Afin de célébrer le Joli mois de l’Europe, la Collectivité de Saint-Martin vous propose de participer à une course de Kayak et de Paddle à Pinel, en partenariat avec Caribbean Paddling, le samedi 26 mai 2018 à partir de 8h30.

Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous. Les enfants sont les bienvenus. En participant au quizz sur l’Europe organisé à l’issue des courses, vous gagnerez de jolis cadeaux !

Le joli mois de l’Europe est un dispositif national de coordination d’évènements en commémoration de la fête de l’Europe, le 09 mai. On dénombre à cette occasion 1267 évènements organisés en France et plus de 70 aux Antilles. Les courses de kayak et de paddle à Pinel vous permettront de passer un agréable moment en famille ou entre amis, dans la réserve naturelle.

Le Quizz (questionnaire) sur l’Europe vus permettra de mieux connaître l’Union européenne et sa contribution au développement économique, social et environnemental du territoire de Saint-Martin. Les vainqueurs de la course et du quizz repartiront avec des cadeaux, une meilleure connaissance des fonds européens et le souvenir d’une belle journée sportive et ludique.

Inscription jusqu’au 24 mai auprès de Fanny Caribbean Paddling : 0690 22 03 22 (possibilité de s’inscrire avec son propre matériel).

La collectivité de Saint-Martin vous donne rendez-vous à 8h30 à l’embarcadère de Pinel. Venez nombreux !