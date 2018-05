Sessions de prévention des dangers de la route au sein d'une école de Quartier d'Orléans.

A l’initiative du Centre Symphorien d’Insertion et de sa présidente madame Marie-Paule ROUSSEAU-CORNETTE et en collaboration avec le principal Didier LAUGLANEY, des gendarmes de la Bmo et de la Compagnie de Saint-Martin se sont rendus la semaine dernière au sein de l’école Omer Arrondell de Quartier d’Orléans afin de prodiguer des conseils de prévention routière à des élèves de CM1 et CM2.

Pour cet auditoire âgé en moyenne d’une dizaine d’années, il est important d’expliquer comment circuler correctement à pieds (sur une route avec ou sans trottoirs), traverser la route, attendre le bus ou encore rouler en vélo.

En effet, pour exemple, peu de gens savent que, depuis 2017, les enfants de moins de 12 ans doivent désormais obligatoirement porter un casque lorsqu'ils font du vélo, sous peine d'amende.

Mais le message que les intervenants comme Jean-Paul ROUSSEAU, président de SXM Sport Evasion, veulent faire passer est aussi le suivant : à vélo (ou en moto) : « vous devez mettre un casque, non pas à cause des gendarmes, mais pour protéger votre vie. »

L’objectif de ces rencontres est d’éduquer les plus jeunes aux dangers de la route afin de les empêcher de reproduire les comportements dangereux de leurs aînés et d'intégrer au plus tôt les bonnes pratiques.

Ces sessions sont appelées à être réitérées et développées également avec des collégiens. D’autres ateliers, mis en place en partenariat avec l’auto-école d’Hope Estate, viendront compléter ces journées de prévention."