annonçant l'arrivée de nouveau commandant de la communauté de brigades de Saint-Martin

" Prise de fonction du Lieutenant David Raimond, commandant la communauté de brigades Saint-Martin :

Depuis le 1er Mai 2018, le lieutenant David Raimond est affecté en qualité de commandant la Communauté de Brigades de Saint-Martin.

Originaire de la région du Mont Saint-Michel en Basse-Normandie, il était précédemment en poste à la brigade territoriale autonome de GAILLON (27) depuis 2015 comme commandant adjoint.

Rentré en gendarmerie en 1999, il est affecté à l’issue de sa formation à CHATELLERAULT à l’escadron de gendarmerie mobile 24/3 MONTS D’AUNAY jusqu’en 2004.

Il rejoint ensuite la gendarmerie départementale à la brigade de TROARN (14). En 2008, il devient motocycliste et intègre la brigade motorisée de CAEN, le peloton d’autoroute de POTIGNY (14) et le pool judiciaire de l’Escadron départemental de sécurité routière de CAEN jusqu’en 2015 où il réussit le concours d’officier.

Ce passionné de nautisme est particulièrement enchanté d’être affecté à Saint-Martin et ce pour une durée d’au moins 3 ans."