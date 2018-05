Association des Maires de France, un don de 364 354. 34 € pour Saint-Martin

Le Président Daniel Gibbs et son vice-président Yawo Nyuiadzi ont reçu, ce lundi 14 mai 2018 à l’hôtel de la collectivité, une délégation de l’association des Maires de France de la Guadeloupe, conduite par son Président monsieur Jean-Pierre Pioche, maire de la Désirade, et une délégation de l’association des Maires de France de la Martinique conduite par son Président monsieur Maurice Bonte, Maire d’Ajoupa Bouillon.

Les deux associations se sont déplacées sur le territoire afin de remettre un don à la collectivité de Saint-Martin, soit 105 871.14 € collectés par la Martinique et 258 483.20€ collectés par la Guadeloupe auprès des communes et intercommunalités de France.

Le Président Gibbs s’est dit très touché par cette marque de générosité de la part des communes françaises à l’égard de Saint-Martin suite au passage de l’ouragan Irma.

« Au nom de la collectivité de Saint-Martin et de sa population, je vous adresse nos remerciements les plus appuyés. Merci de transmettre mes amitiés à toutes les communes qui ont participé à cet élan de solidarité auquel nous sommes très sensibles », a commenté le Président Gibbs.

Comme entendu entre les partenaires, une convention a été signée avec chacune des deux collectivités afin d’orienter l’utilisation de ces fonds vers des projets de reconstruction ciblés. Ainsi, les dons collectés par la Guadeloupe seront affectés à la reconstruction du Lycée polyvalent des îles du Nord de Marigot, tandis que les dons collectés par la Martinique seront affectés à la reconstruction de l’école Omer Arrondell et du Collège de Quartier d’Orléans.

A l’issue de ces échanges, les deux délégations ont été invitées à une visite de terrain conduite par la 3e vice-présidente en charge de l’Education, madame Annick Pétrus, qui les a menées dans les trois établissements scolaires qui recevront les dons et a pris le temps de leur montrer les dégâts sur les infrastructures publiques.