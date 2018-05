La Collectivité poursuit le ramassage des sargasses et intervient sur la baie orientale.

La Collectivité de Saint-Martin qui a commencé le ramassage des algues sargasses, le samedi 14 avril, poursuit ses actions de nettoyage. Après la baie de Cul de Sac où l’enlèvement des algues est organisé régulièrement, les entreprises prestataires de la collectivité, ont désormais commencé le nettoyage de la plage de la baie orientale, fortement impactée, notamment côté Nord au niveau de l’ancien hôtel Mont Vernon. Les équipes de nettoyage enchaîneront très prochainement avec la baie du Galion et la baie Lucas à Oyster-Pond, où là aussi, de nombreuses algues se sont échouées ces derniers jours.

L’Etat ayant débloqué la somme de 3 millions d’euros pour le ramassage de ces algues polluantes dans les îles des Antilles (l’archipel de la Guadeloupe – la Martinique – St Barth – St Martin), la Collectivité utilisera les fonds qui lui seront alloués au renforcement de ses moyens à travers l’acquisition d’engins mécanisés pour le ramassage des algues et la mise en place d’une nouvelle « brigade verte ». L’association A-SIS Service, partenaire de ce chantier d’insertion, mettra ainsi 25 jeunes brigadiers au service du ramassage des algues sargasses sur les plages de la collectivité.

A ce stade, les analyses de l’Agence Régionale de Santé (ARS) n’ont relevé aucun danger pour la population. Le taux d’hydrogène sulfuré est très faible, voire nul, dans les baies impactées, et ce malgré la présence ponctuelle d’une forte odeur.