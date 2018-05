Déclaration de l’impôt sur le revenu (IR) 2017

Les usagers reçoivent depuis quelques jours, leur déclaration d’impôt sur le revenu pour l’année 2017. Bien plus qu’une formalité administrative, il s’agit d’un acte citoyen dont les conséquences impactent directement l’avenir de notre territoire et la mise en œuvre des politiques publiques annuelles. La contribution de chacun à l’effort collectif en cette période de reconstruction est plus que jamais nécessaire pour mener à bien les projets de réhabilitation des infrastructures et réseaux publics. Vous êtes donc invités à remplir votre déclaration avec la plus grande sincérité, elle doit être adressée au Centre des Finances Publiques de Saint-Martin, au plus tard le 31 mai 2018, délai de rigueur.

Si vous ne recevez pas votre formulaire de déclaration, vous trouverez sur le site internet de la Collectivité www.com-saint-martin.fr (rubrique Fiscalité), l’ensemble des imprimés et notices utiles pour déclarer les revenus que vous avez perçus au cours de l’année 2017.

Un dispositif spécial pour aider les usagers à remplir leur déclaration

Les usagers sont informés que le Centre des Finances Publiques de Saint-Martin (Concordia – rue Fayel) met en place un dispositif spécial pour les aider à remplir leurs obligations déclaratives. A cette fin, les personnels concernés seront fortement mobilisés et pourront accueillir les contribuables, à compter du lundi 7 mai 2018, au Centre des Finances Publiques n°16 rue Jean-Jacques Fayel (ex service fiscal, derrière la CAF) :

- Les lundi, mardi et jeudi de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

- Les mercredi et vendredi de 7h30 à 12h00

Tous les box de réception disponibles seront ouverts au public.

La Collectivité de Saint-Martin vous remercie.