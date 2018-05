Condoléances du Président Daniel Gibbs.

« C’est avec une infinie tristesse que j’ai appris le décès soudain de madame Karine Miot Richard.

J’ai eu le privilège d’avoir Karine à mes côtés comme suppléante au cours de mon mandat de député de Saint Barthelemy et Saint Martin. Nos échanges, la passion qu’elle mettait dans son travail d’avocate et dans son rôle d’élue, vont me manquer cruellement.

Karine était une jeune femme pleine de vie, impliquée et généreuse, sensible et sincère. J’adresse le témoignage de mon amitié à tous les Saint-Barths pour cette perte cruelle. J’ai une pensée très émue pour les proches de Karine, ses amis, sa famille et particulièrement pour ses filles Marie et Manon. »

Daniel Gibbs

Président du Conseil territorial