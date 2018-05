Poursuite des travaux de sauvegarde et de restauration au Fort Louis Fermeture exceptionnelle 14 mai au 18 mai 2018.

Engagés depuis mars 2018, les travaux d’urgence et de sauvegarde se poursuivent au Fort Louis. Une intervention délicate et urgente sur un pilier à l’entrée du Fort oblige à fermer exceptionnellement le site au public du lundi 14 mai (7h) au vendredi 18 mai (12h).

Pour la sécurité des visiteurs, ces 5 jours de fermeture sont nécessaires pour permettre à l’entreprise TERH-Caraïbes, sous la conduite de l’architecte en chef des monuments historiques, Pierre Bortolussi, d’effectuer les travaux indispensables de consolidation du pilier d’entrée et de procéder à son relèvement. En effet, extrêmement fragilisé et sans intervention rapide, ce pilier est actuellement en train de déverser et menace de tomber.

Nous remercions les visiteurs de ne pas monter au Fort Louis durant la durée complète de cette opération et de respecter les consignes indiquées sur le site.

Les travaux de sauvegarde et de restauration sont menés et financés par la Collectivité de Saint-Martin avec le soutien de la Préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (Contrat de développement) et de la Direction des affaires culturelles de Guadeloupe.

La collectivité de Saint-Martin vous invite à respecter ces consignes et vous remercie de votre compréhension.