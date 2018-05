La Collectivité poursuit le ramassage des algues sargasses sur son littoral

Communiqué de la Collectivité : La Collectivité de Saint-Martin poursuit ses actions de ramassage des algues sargasses sur son littoral, engagées depuis le 14 avril.

Depuis 5 jours, des opérations de ramassage sont en cours dans la baie de Cul-de-Sac, site à forte concentration de sargasses, notamment dans la perspective du Fish Day qui s’y tiendra le dimanche 6 mai prochain.

Compte tenu des échouages prévus sur la côte Est de l’île ces prochains jours, la Collectivité prévoit des interventions sur les plages de la Baie orientale, du Galion et de la Baie Lucas à Oyster Pond.

En complément du nettoyage en cours, la Collectivité travaille au renforcement de ses moyens à travers l’acquisition d’engins mécanisés pour le ramassage des algues et la mise en place d’une nouvelle « brigade verte ». L’association A-SIS Service, partenaire de ce chantier d’insertion, mettra ainsi 25 jeunes brigadiers au service du ramassage des algues sargasses sur les plages de la collectivité.

Il est important de préciser à ce stade que les analyses de l’Agence Régionale de Santé (ARS) n’ont relevé aucun danger pour la population, le taux d’hydrogène sulfuré étant très faible, voire nul, dans les baies impactées, et ce malgré la présence ponctuelle d’une forte odeur.