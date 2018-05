Renouvellement du partenariat entre DELTA PETROLEUM et la S.N.S.M. de Saint Martin.

A l'occasion du retour à Saint Martin de la vedette de sauvetage SNS 129 (Notre-Dame de la Garoupe), endommagée lors du cyclone Gonzalo du 13 octobre 2014 et totalement rénovée dans un chantier de Saint Malo, la société DELTA PETROLEUM a renouvelé son accord de partenariat avec la station S.N.S.M. de Saint-Martin avec la mise à disposition de gazole pour les interventions de sauvetage en mer de cette vedette. Le partenariat était jusqu'alors limité à la seule livraison d'essence pour les interventions de sauvetage du semi-rigide SNS 978-1 (Rescue Star) acquis par la S.N.S.M en avril 2015.

Christian Papaliolos, Directeur général de DELTA PETROLEUM a tenu à être présent, lors du premier plein des réservoirs de la vedette, à la station DELTA PETROLEUM de Sandy-Ground, le samedi 27 avril. Il a salué "le bénévolat, le dévouement et l'abnégation des membres de la station locale de la S.N.S.M. qui, malgré leurs contraintes professionnelles ou familiales, consacrent une partie de leur temps pour assurer une mission d'utilité publique, le sauvetage en mer, en allant sauver des vies et des bateaux, dans des conditions météorologiques parfois difficiles". Et il a rajouté que "DELTA PETROLEUM était très fier de les aider en participant ainsi aux frais de fonctionnement de la S.N.S.M. de Saint Martin".

René-Jean Duret, Président de la station, l'a remercié pour l'accroissement de ce partenariat, en rappelant que "les premiers sauveteurs, ce sont les donateurs. La station S.N.S.M. de Saint Martin ne fonctionne en effet qu'avec des dons privés, à 95%. Et, sans donateurs, il ne pourrait pas y avoir de sauvetage en mer dans une île où le tourisme nautique constitue une des principales ressources de son économie".

